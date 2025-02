Le co-créateur de la Xbox casse du sucre sur le dos de la VR... Pas certain que cela plaise à Microsoft

La réalité virtuelle (VR) suscite un intérêt grandissant depuis plusieurs années. Grâce aux progrès techniques et à l’arrivée de casques plus abordables, la VR s’est progressivement popularisée auprès des joueurs et dans de nombreux secteurs professionnels. Malgré cet engouement, certains estiment qu’il manque encore un élément-clé pour déclencher une adoption massive. C’est notamment l’avis de Seamus Blackley, l’un des co-créateurs de la Xbox.

Le point de vue de Seamus Blackley

Dans une récente déclaration rapportée par le site VideoGamer (via un podcast), Seamus Blackley estime qu’il n’existe pas encore de « killer app » pour la réalité virtuelle. Autrement dit, aucun jeu ou application VR n’a, selon lui, su se hisser au rang de produit incontournable, capable d’entraîner le grand public vers une adoption à grande échelle.

Blackley s’appuie sur son expérience dans l’industrie du jeu vidéo pour souligner l’importance d’un titre phare. Il cite l’exemple de la première Xbox, qui avait pu compter sur des exclusivités majeures comme Halo pour convaincre les joueurs de s’équiper. Pour lui, la VR n’a pas encore trouvé son équivalent, ce « Must-Have » susceptible de justifier l’achat d’un casque à lui tout seul.

L’importance d’une « killer app »

Dans le domaine du jeu vidéo et de la technologie, une « killer app » désigne un titre ou service si novateur et marquant qu’il motive l’acquisition d’une plateforme. L’absence d’une telle application reste un frein significatif au développement rapide de la VR, selon Blackley. Malgré les avancées techniques (résolution, ergonomie, baisse des coûts), c’est bien le contenu qui fera la différence aux yeux des utilisateurs potentiels.

L’état actuel du marché VR

À défaut de cette killer app, la VR a tout de même évolué :

Des genres variés : actions, rythmes, simulations (vol, conduite), expériences éducatives…

: actions, rythmes, simulations (vol, conduite), expériences éducatives… Des progrès technologiques : meilleure qualité d’affichage, liberté de mouvement accrue, casques autonomes plus légers.

: meilleure qualité d’affichage, liberté de mouvement accrue, casques autonomes plus légers. Une accessibilité en hausse : bien que les casques demeurent onéreux, la concurrence et l’amélioration des process de fabrication ont fait baisser les prix.

: bien que les casques demeurent onéreux, la concurrence et l’amélioration des process de fabrication ont fait baisser les prix. Un catalogue de jeux impressionant avec des titres qui se vendent et font vendre des casques comme Half Life Alyx, Beat Saber, Batman...)

Seamus Blackley n’est plus chez Xbox

Il convient de préciser que Seamus Blackley n’est plus officiellement actif au sein de Microsoft depuis le début des années 2000. Il a quitté la firme peu après le lancement de la première Xbox pour se consacrer à d’autres projets. Malgré cela, son nom demeure lié à l’histoire de la marque, d’où l’intérêt que suscitent toujours ses déclarations.

Une collaboration officielle entre Xbox et Meta

Il semble que ce monsieur n'ait pas bien saisi que Microsoft et Meta ont annoncé un partenariat officiel autour de la réalité virtuelle. Il s’agit notamment de rendre compatibles certains services Microsoft (Windows 365, Microsoft 365, Xbox Cloud Gaming) avec l’écosystème des casques Meta, et par ailleurs, de développer un casque personnalisé pour la marque Xbox. Les détails concrets de cette collaboration ne sont pas entièrement publics, mais les deux entreprises travaillent étroitement pour proposer une expérience VR orientée vers la productivité et le divertissement.. À ce titre, les propos de Seamus Blackley soulignant l’absence de killer app peuvent paraître embarrassants pour Microsoft, qui s’apprête peut-être à lancer un produit VR : si aucun contenu phare ne justifie cet investissement, le public risque de ne pas suivre.

Des déclarations gênantes pour Xbox ?

En effet, la sortie de Blackley sur le manque d’un titre VR incontournable intervient alors que Microsoft pourrait mettre en avant un nouveau matériel immersif. Sans killer app, un tel matériel, même soutenu par l’infrastructure Xbox, risquerait de ne pas susciter l’enthousiasme escompté. C’est pourquoi ces déclarations, bien qu’elles émanent d’un ancien " employé ", jettent une lumière critique sur les défis à venir pour Xbox en matière de réalité virtuelle. D’un autre côté, elles pourraient également servir d’avertissement constructif : pour réussir, Microsoft et Meta devront proposer du contenu à la hauteur, susceptible de convaincre un large public. La VR a beau avoir gagné en maturité, son avenir dépendra toujours de l’expérience utilisateur, de la qualité des jeux et des applications disponibles.

Conclusion

Pour Seamus Blackley, la VR n’a pas encore trouvé le jeu ou l’application qui la rendrait indispensable. Ces propos rappellent l’importance d’une killer app pour toute nouvelle plateforme technologique. Alors que Microsoft et Meta travaillent officiellement sur un futur casque ou un écosystème VR dédié, la question reste entière : quel contenu saura inciter le grand public à franchir le pas ? Le marché de la réalité virtuelle est sans doute à un tournant, et l’année à venir sera décisive pour déterminer si une killer app – qu’elle soit ludique ou utilitaire – émergera enfin et fera décoller l’adoption de la VR de manière massive.