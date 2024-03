LEGO Fortnite : des kits de constructions vendus à des prix absurdes avec la mise à jour 29.00

Ce week-end, Fortnite a accueilli la Saison 2 Mythes et mortels du Chapitre 5 pour le Battle Royale avec la mise à jour 29.00. Du côté de LEGO Fortnite, après l'arrivée de la pêche avec le patch 28.30, il nous est teasé l'ajout des voitures au cours du mois de mars, ce qui est logique puisqu'elles sont déjà en place pour Rocket Racing (partagées avec Rocket League) et peuvent être conduites sur l'île. D'ici là, c'est une nouveauté dont la communauté se serait bien passée qui fait parler d'elle. Epic Games a en effet décidé de vendre dans la boutique des kits LEGO... Alors que les skins et autres bolides ne sont que des éléments cosmétiques et peuvent être utilisés dans plusieurs expériences de la plateforme (les chansons sont un cas encore à part), la construction est l'un des éléments centraux de ce bac à sable et ces sets ne peuvent pas servir ailleurs. Avec des tarifs allant actuellement jusqu'à 2 700 V-Bucks (même s'il y a des réductions temporaires) pour pas grand-chose, le mécontentement de la communauté s'est vite fait entendre sur les réseaux, surtout qu'il s'agit là de contenus uniquement numériques et qu'il n'est pas possible d'utiliser chaque bloc / élément indépendamment comme nous le ferions dans la réalité. Il est toutefois précisé que des ajouts gratuits continueront de voir le jour, mais nous pouvons tout de même craindre que le meilleur soit désormais payant.

Il est donc désormais possible d'acheter le Pack Boulevard balnéaire à 1 900 V-Bucks (au lieu de 2 700 V-Bucks), ou Promenade de place (1 500 V-Bucks) et Cabanon de plage (1 200 V-Bucks) séparément, ainsi que le Pack Durrr Burger à 2 000 V-Bucks (au lieu de 2 400 V-Bucks), ou en achat séparé le Q.G. de Durrr (1 800 V-Bucks) et la Décoration Extér-Durr (600 V-Bucks). Un troisième ensemble baptisé Pack Château des chevaliers du lion sera lui mis en vente à compter du 17 mars et semble déjà bien plus fourni par rapport à son tarif, même si les remarques précédentes tiennent toujours.

Au passage, davantage de tenues ont eu droit à leur version LEGO et quelques correctifs ont été implémentés.

DE NOMBREUSES TENUES DISPOSENT D'UNE VERSION LEGO ! Ces briques vous donnent de l'allure. Dans la mise à jour 29.00, de nombreuses tenues Fortnite disposent pour la première fois d'une version LEGO ! En voici une petite sélection : Terreur des plages ;

Agente fluo ;

Aigle de la nuit ;

Mâchoires ;

Himé ;

Marshmello ;

Intello ;

Chevalier araignée ;

Soldat toxique ;

Vertex. LES KITS LEGO ARRIVENT DANS LA BOUTIQUE D'OBJETS DE FORTNITE Vous souhaitez ajouter de nouveaux décors à votre monde ? Découvrez les kits LEGO dans la boutique d'objets de Fortnite dès le 10 mars à 1h00 (CET) ! Les kits LEGO comprennent des constructions, des composants de construction et des objets de décorations. Regardez tout ce que vous pouvez ajouter à vos villages grâce aux packs de kits LEGO ci-dessous ! PACK BOULEVARD BALNÉAIRE Qu'y a-t-il de plus agréable que de profiter du soleil en bord de mer ? Le pack Boulevard balnéaire coûte 1 900 V-Bucks et comprend : Un kit LEGO avec 7 constructions ;

Un kit LEGO avec 44 objets de décorations. PACK DURRR BURGER Votre commande est prête ! Le pack Durrr Burger coûte 2 000 V-Bucks et comprend : Un kit LEGO avec 3 constructions ;

Un kit LEGO avec 41 décorations. PACK CHÂTEAU DES CHEVALIERS DU LION Rendez votre village aussi grandiose que les légendaires châteaux LEGO. Le pack Château des chevaliers du lion arrive dans la boutique d'objets le 17 mars à 1h00 (CET) et peut être acheté pour 2 500 V-Bucks. Il comprend : Un kit LEGO avec 10 constructions ;

Un kit LEGO avec 64 décorations. Les constructions, les composants de construction et les objets de décoration sont disponibles dans le menu Construction de LEGO Fortnite après achat. Vous avez besoin de ressources pour les fabriquer dans un monde de survie. Ce contenu peut être placé dans : Vos mondes

Jusqu'à 8 des mondes de vos amis par semaine Eh oui, vous pouvez utiliser le contenu de vos kits LEGO dans vos mondes et ceux de vos amis, alors n'hésitez pas à partager ces beautés avec eux ! Le contenu des kits LEGO ne vous confère aucun avantage de gameplay. Par ailleurs, nous continuerons à ajouter des constructions, des composants de construction et des objets de décoration gratuits en plus de nouveaux kits LEGO dans LEGO Fortnite ! CORRECTIONS DE BUGS MAJEURS ET AJUSTEMENTS GAMEPLAY Vos constructions ont moins de risques de s'effondrer de manière inattendue. Nous continuons de travailler sur ce problème, notamment en ce qui concerne les constructions à l'intérieur des grottes.

Les roues ne se téléportent plus et n'endommagent plus les constructions.

Les joueurs ne se téléportent plus en se levant d'une chaise.

Les villageois assignés au métier à tisser ne donnent plus de ressources incorrectes.

Les villageois peuvent désormais vous suivre dans les escaliers ! STABILITÉ ET PERFORMANCE Les plantages ont moins de risques de survenir lorsque vous sortez des grottes.

De manière générale, les plantages ont moins de risques de survenir.

Au passage, notez que LEGO Raft Survival et LEGO Obby Fun ont été temporairement désactivés en raison de soucis survenus avec l'implémentation de la mise à jour 29.00.

