Lies of P : une excellente nouvelle pour les joueurs PS5

Sony lancera le mois prochain la PlayStation 5 Pro, une version plus puissante de sa console de salon actuelle. Les joueurs pourront profiter d'un GPU amélioré, d'un ray tracing avancé et du PlayStation Spectral Super Resolution. Bien évidemment, plusieurs jeux déjà sortis bénéficieront d'améliorations techniques, une liste a été partagée et elle continue de s'allonger.

Aujourd'hui, ce sont Round8 Studio et Neowiz Games qui annoncent sur X (ex-Twitter) que « Lies of P est désormais amélioré pour PlayStation 5 Pro ». Le Souls-like avait fait sensation à sa sortie l'année dernière, réussissant à séduire les fans les plus exigeants des productions de FromSoftware. Le titre va ainsi bénéficier d'améliorations sur PS5 Pro, mais les développeurs n'entrent pas dans les détails pour le moment.

Pour rappel, les studios développent une extension de Lies of P, ainsi qu'une suite, mais aucune date de sortie n'a été dévoilée. La PS5 Pro sortira quant à elle le 7 novembre prochain, vous pouvez la précommander contre 799,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

