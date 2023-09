Little Nightmares : enfin une date de sortie pour le portage très attendu

En seulement deux opus, Little Nightmares s'est imposée comme une franchise incontournable pour tous les amateurs d'ambiances horrifiques et de créatures terrifiantes et malsaines. Les titres de Tarsier Studios sont évidemment disponibles sur consoles et ordinateurs, mais le premier volet va enfin débarquer sur de nouvelles plateformes.

Playdigious avait annoncé il y a un an un portage de Little Nightmares, premier du nom, sur mobiles. Depuis, c'est le calme plat du côté du développeur, mais heureusement, le portage n'est pas abandonné. La date de sortie de Little Nightmares est fixée au 12 décembre sur iOS (App Store) et Android (Google Play Store). Cette nouvelle version bénéficiera évidemment d'une interface et de commandes adaptées aux écrans tactiles, mais il sera également possible d'y jouer avec une manette MFi, vous pouvez en retrouver sur Amazon. Enfin, les joueurs pourront partager leurs progressions sur leurs différents appareils sous iOS.

Pour rappel, la saga va également se poursuivre sur ordinateurs et consoles avec Little Nightmares III, mais c'est Supermassive Games qui développe ce nouveau volet avec des personnages inédits.

