Loot boxes : Activision Blizzard et PLAION condamnées à une somme dérisoire par le PEGI

Vers la fin des années 2020, de nombreuses commissions ont mis le nez dans les loot boxes, ces packs d'objets aléatoires présents dans de nombreux jeux vidéo, free-to-play ou premium, et qui sont désormais considérés comme une forme de paris d'argent. Depuis 2020, le PEGI oblige ainsi les éditeurs à mentionner si leurs jeux contiennent des loot boxes, et leur présence est affichée sur la boîte ou les livrets numériques.

Quand tout se passe bien, l'éditeur annonce au Pan European Game Information la présence de loot boxes dans ses jeux et la vignette est adaptée en conséquence. Mais si le studio oublie d'y faire mention, c'est l'amende. C'est ce qui vient d'arriver à Activision Blizzard et PLAION, qui avaient oublié d'indiquer que Diablo Immortal et Hunt: Showdown - Limited Bounty Edition contenaient des loot boxes ou des objets aléatoires payants. C'est une violation des règles du code de conduite de PEGI, et la sanction est tombée...

Activision Blizzard et PLAION sont condamnés à mettre à jour la description de leurs jeux et à payer chacun une amende d'un montant de 5 000 €. Oui, c'est une somme totalement dérisoire, PC Gamer s'est amusé à faire le calcul et cela représente 0,00007 % des revenus d'Activision Blizzard l'année dernière, la firme avait amassé 7,53 milliards de dollars en 2022, notamment grâce aux microtransactions dans ses jeux vidéo. PLAION appartient quant à lui à Embracer Group, qui a engendré 1,2 milliard de dollars de recettes lors de son dernier trimestre fiscal, lui aussi devrait bien s'en remettre.

Bien sûr, l'amende infligée par le PEGI est un forfait identique pour tous les studios, mais une somme si ridicule ne risque pas de les faire trembler. En tout cas, elle fait bien rire les joueurs. Vous pouvez précommander Diablo IV à 59,99 € sur Amazon.