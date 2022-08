Marvel's Midnight Suns : le Chasseur incarné par le joueur montre son gameplay et sa personnalisation en vidéo

Jusqu'à présent, Firaxis et 2K Games se sont concentrés sur la présentation des personnages jouables de Marvel's Midnight Suns qui composeront notre équipe. Captain America, Iron Man, Spider-Man, Doctor Strange, Captain Marvel, Wolverine et Scarlet Witch y sont passés au fil des dernières semaines, avec une pause durant la gamescom pour mieux nous revenir ce lundi, mais avec qui ? Eh bien, surprise, c'est le Hunter ou Chasseur en bon français qui est à l'honneur, à savoir notre avatar personnalisable.

Pour ne pas changer, nous avons donc un aperçu de ses compétences et un résumé de son passé dans le lore du jeu, car notre personnage ne sortira pas totalement de nulle part, étant la progéniture de Lilith, la grande méchante que nous combattrons. Si les bandes-annonces le présentent avec une apparence féminine, nous pourrons le personnaliser à notre convenance via un éditeur qui nous permettra de modifier divers paramètres physiques. Du peu qui est montré, nous relevons le fait que 4 types de visages seront proposés (du moins pour les hommes), que la couleur de peau, les yeux, la pilosité faciale et la coiffure disposeront de variations, et que de nombreuses tenues disposant d'un système de rareté formeront notre garde-robe, avec des shaders / revêtements faisant énormément penser à Destiny 2 pour en modifier les teintes.

Première apparition : Marvel's Midnight Suns (2022) Histoire Né il y a plusieurs siècles, le Chasseur est l'enfant unique d'un homme ordinaire et d'une puissante immortelle, la sorcière Lilith. La mort de son père, emporté par une épidémie, a rendu sa mère folle de douleur. Le tourment de Lilith a corrompu sa magie et l'a fait sombrer dans des ténèbres qui l'ont muée en demi-déesse du mal. Pendant qu'elle ravageait la Terre aux côtés de ses hordes démoniaques, le Hunter a été élevé en secret par Caretaker, la sœur de Lilith, qui nourrissait l'espoir d'en faire une arme. À l'âge adulte, le Chasseur s'est avéré être l'unique héros capable de terrasser Lilith et de ramener la paix. Hélas, la victoire a nécessité de terribles sacrifices, et le Chasseur a péri en même temps que la Mère des démons. Tous deux ont été inhumés et oubliés des siècles durant, jusqu'à ce que la tristement célèbre organisation Hydra ramène Lilith d'entre les morts, avec des pouvoirs amplifiés par la magie et la technologie moderne. Également revenu à la vie, le Chasseur fait face à d'autres démons : une culpabilité et un chagrin dévorants. Il lui faudra affronter sa propre mère, mais aussi ses ténèbres et sa lumière intérieures.

En toute logique, nous devrions avoir droit à une vidéo « gameplay showcase » pour en découvrir davantage, mais il ne devrait en revanche pas y avoir d'historique puisque le personnage n'existe évidemment pas dans les comics.

La date de sortie de Marvel's Midnight Suns n'est désormais plus connue suite à son dernier report, mais il devrait paraître avant la fin mars 2023, d'abord sur PS5, Xbox Series X|S et PC, puis dans un second temps sur PS4, Xbox One et Switch.