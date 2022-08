Marvel's Midnight Suns : la Sorcière Rouge dévoile sa magie chaotique dans son aperçu de gameplay

Malgré le report de la date de sortie de Marvel's Midnight Suns au début d'année prochaine, du moins sur PS5, Xbox Series X|S et PC, les versions PS4, Xbox One et Switch devant sortir ensuite, cela n'empêche pas Firaxis et 2K Games de continuer à communiquer en partageant des vidéos pour les héros que nous enverrons combattre. Après Captain Marvel et Wolverine, et bien d'autres avant eux, place à la Sorcière Rouge !

Forcément, Scarlet Witch s'intégrera parfaitement au roster avec sa maîtrise de la magie du chaos. Son premier aperçu de gameplay nous donne un bon avant-goût de ses pouvoirs offensifs, qui seront montrés plus en détail dans les prochains jours, tout comme son histoire dans les comics qui ne date pas d'hier. Le « No more » a la toute fin de la vidéo du jour a d'ailleurs de quoi rappeler un moment culte aux lecteurs.

Première apparition : X-Men n° 4 (1964) Histoire Les humains ont toujours craint les sorcières, et n'importe qui aurait particulièrement raison de craindre la Sorcière rouge, Wanda Maximoff. Née dans les montagnes transiennes maudites, Wanda fut marquée dès sa naissance par le sinistre ancien dieu Chthon, qui avait senti son potentiel et sa capacité à canaliser une phénoménale énergie obscure. Cette influence secrète fit voler en éclats les précédentes limites des pouvoirs de Wanda et libéra toute sa magie du chaos capable d'altérer la réalité. Cherchant à contrôler ce pouvoir bouillonnant en elle, Wanda se tourna vers Agatha Harkness, sorcière à l'expérience séculaire, et se plaça sous sa tutelle. Mais un tragique accident força Wanda à quitter l'Abbaye et elle étudie désormais aux côtés du Sorcier suprême, Docteur Strange. De plus en plus, elle estime que les autres ont eu raison de la craindre depuis le début et qu'il est pratiquement inévitable qu'elle succombe un jour à son sombre héritage.

Si vous souhaitez précommander Marvel's Midnight Suns, ses éditions sont disponibles à la précommande sur le site de la Fnac.