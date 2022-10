Marvel's Midnight Suns : Deadpool veut être dans le jeu et prend le contrôle de ses réseaux sociaux !

Désormais attendu avant la fin d'année, du moins sur PS5, Xbox Series X|S et PC, Marvel's Midnight Suns bénéficie d'une communication régulière nous présentant successivement les personnages que nous pourrons contrôler lors des affrontements tactiques s'effectuant à l'aide de cartes. Dernièrement, c'est Nico Minoru que nous avons pu observer en action, il ne reste donc plus que le Ghost Rider de Robbie Reyes, mais ce n'est pas de lui qu’il s'agit à présent. Contre toutes attentes, un Deadpool sauvage est apparu, bien décidé à s'incruster en jeu !

L'anti-héros adorant briser le 4e mur a donc pris la parole en vidéo pour demander à intégrer les Midnight Suns, non sans humour, se demandant ainsi « ce qu'est un Moon Knight ». Il fait donc campagne avec le #DeadpoolSuns et a en plus pris le contrôle des réseaux du jeu comme le montrent les captures d'écran des comptes Twitter et YouTube ci-dessous. Son amusant costume dessiné nous rappelle qu'Halloween n'est plus très loin. Au passage, vous aurez peut-être reconnu la voix se cachant derrière le personnage, à savoir celle de Nolan North, qui l'a déjà incarné dans de précédentes productions vidéoludiques. Il va sans dire qu'une telle mise en scène devrait effectivement conduire à son annonce au casting du jeu.

Vous ne pouvez pas organiser une fête sans Deadpool ! C'est du moins ce qu'il dit... Deadpool a contacté 2K et les Midnight Suns pour exiger son inclusion dans l'équipe. Qu'en pensez-vous tous ? Devons-nous l'autoriser à en être ?

En attendant de savoir si Deadpool rejoindra bien Marvel's Midnight Suns, vous pouvez précommander une copie physique sur Amazon à partir de 54,99 €. Sa date de sortie est pour rappel fixée au 2 décembre sur les plateformes précédemment citées et par la suite sur PS4, Xbox One et Switch.

