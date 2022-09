Marvel's Midnight Suns sortira finalement cette année, s'offre une nouvelle bande-annonce et une préquelle animée à venir

Nous aurions pu jouer à Marvel's Midnight Suns dès le mois prochain, mais Firaxis Games et 2K Games ont décidé de reporter le lancement au début de l'année prochaine, sans plus de précision jusqu'à présent. Cela n'a pas empêché la promotion du jeu de se poursuivre avec chaque semaine de nouvelles vidéos présentant les compétences des personnages jouables et leur background dans l'univers des comics, le dernier en date ayant été le Chasseur, le protagoniste personnalisable que nous incarnerons. Comme prévu, le RPG tactique a fait une petite apparition lors du Disney & Marvel Games Showcase. Alors, quoi de neuf ?

Bon, la bande-annonce n'a rien de révolutionnaire, mais à au moins le mérite de montrer diverses phases de gameplay montrant par exemple Blade, Spider-Man, Wolverine et Magik en action, la personnalisation et bien plus. Mais surtout, la nouvelle date de sortie a été dévoilée et sera bien plus proche qu'espérée ! Marvel's Midnight Suns sortira donc le 2 décembre sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Une cinématique animée a de son côté introduit la préquelle qui sera diffusée sous cette forme avant le lancement le 31 octobre.

Marvel's Midnight Suns est également attendu sur PS4, Xbox One et Switch ultérieurement. Vous pouvez le précommander à la Fnac à partir de 69,99 €.