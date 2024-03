Marvel Rivals : Overwatch 2 peut trembler, NetEase dévoile son alléchant TPS super-héroïque

À chaque semaine son jeu super-héroïque de la Maison des idées et après Marvel 1943: Rise of Hydra fait pour les amateurs de titres narratifs et d'aventures cinématographiques, c'est un projet venant marcher dans la cour d'Overwatch 2 et consort qui vient d'être officialisé. La rumeur circulait depuis quelques jours que NetEase développe un tel jeu multijoueur en équipe en 6v6 et ce Marvel Rivals est désormais une réalité. Sa première bande-annonce donne le ton et a de quoi séduire les fans de ce genre d'expérience, avec l'attrait d'incarner des personnages iconiques des comics en plus.

Contrairement au titre de Blizzard, il s'agit d'un TPS façon hero shooter en free-to-play, qui est pour le moment uniquement annoncé sur PC via Steam et l'Epic Games Store, avec une alpha fermée prévue pour le mois de mai et à laquelle vous pouvez vous inscrire sur le site officiel. Après le MOBA Marvel: Super War et le jeu de cartes à collectionner Marvel Duel sur mobiles, la collaboration avec NetEase prend donc encore plus d'ampleur.

Le communiqué de presse nous promet un roster varié et profond de héros et vilains iconiques provenant des Avengers, Gardiens de la Galaxie, X-Men et de l'ensemble du multivers Marvel. Autant dire que les possibilités sont faramineuses. Pour le moment, sont d'ores et déjà confirmés les 18 personnages suivants :

Rocket Racoon

Groot

Luna Snow

Namor

Magik

Loki

Doctor Strange

Black Panther

Spider-Man

Peni Parker

Iron Man

Bruce Banner/Hulk

Storm

Magneto

Star Lord

Mantis

Punisher

Scarlet Witch

Le gameplay est décrit comme particulièrement rapide, avec des champs de bataille évoluant sans cesse et des environnements destructibles (Asgard et Tokyo en 2099 par exemple). Des compétences Team-Up mettront en avant des synergies entre personnages à l'instar de Rocket montant sur Groot ou de Hulk chargeant l'armure d'Iron Man à l'aide d'énergie gamma.

Un robuste contenu post-lancement est prévu au travers de nombreuses mises à jour et des saisons ajoutant de nouveaux super-héros et cartes pour diversifier l'expérience. Un scénario écrit par les scénaristes de NetEase sera également présent, où Doctor Doom (Fatalis) et sa version du futur de l'an 2099 ont forcé plusieurs univers à se percuter au sein d'un flux temporel intriqué, créant ainsi de nouveaux mondes et crises dans leur sillage. Les différents groupes nés de cette collision vont donc s'affronter et chercher à vaincre les deux Doom avant qu'ils ne conquièrent l'ensemble des réalités. C'est un moyen comme un autre de justifier ce joyeux bazar !

Quant au personnage féminin apparaissant à la fin, il ne s'agit pas d'un gender swap de Galactus, mais de sa fille Galacta, qui compte tenu de son faible nombre d'apparitions semble à la base plus avoir été créée pour l'humour qu'autre chose.

Vous trouverez ci-dessous les déclarations des principaux représentants du jeu, ainsi que quelques visuels.

« Nous sommes ravis de proposer Marvel Rivals aux joueurs du monde entier. Nous avons toujours aimé l’univers de Marvel et ses personnages, et nous sommes très heureux de développer ce jeu », a déclaré Stephen Wu, producteur de Marvel Rivals. « C'est le jeu que nous voulons faire et nous nous sentons très chanceux d'être l'équipe qui a permis de réaliser tout cela. » « NetEase Games est ravi de collaborer avec Marvel Games pour offrir une expérience de jeu coopératif passionnante et rapide mettant en vedette tous vos super-héros préférés », a déclaré Ethan Wang, vice-président senior de NetEase, Inc. « Ce partenariat avec Marvel Games poursuit notre engagement à constituer des équipes de développement de classe mondiale et à atteindre un public mondial avec des expériences de pointe. » « Marvel Rivals est l'un de nos projets de développement de jeux les plus ambitieux. Depuis la conceptualisation du jeu et tout au long de notre collaboration, notre équipe Marvel a investi corps et âme dans ce projet, et nous sommes ravis de travailler avec l'incroyable équipe de NetEase Games pour aider à créer le jeu de tir PvP en équipe de super-héros ultime », déclare Jay Ong, vice-président exécutif et responsable de Marvel Games.

Espérons que le succès sera au rendez-vous pour Marvel Rivals, qui avec ses personnages populaires a de quoi séduire.

