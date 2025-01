Marvel Snap : après le ban à cause de ByteDance (TikTok), les développeurs trouvent un nouvel éditeur

Source: Second Dinner

Source: Second Dinner

Il y a une dizaine de jours, TikTok a été banni des États-Unis, avant de faire son retour en grande pompe. Un joli coup de communication pour l'administration de Donald Trump, mais le réseau social de ByteDance n'était pas le seul concerné : le jeu de cartes Marvel Snap a été indisponible pendant quelques jours, le titre est édité par Nuverse, une propriété du Chinois ByteDance. Afin d'éviter d'autres soucis du genre à l'avenir, le développeur Second Dinner avait annoncé chercher un nouvel éditeur.

La recherche aura visiblement été rapide, car Second Dinner annonce qu'il a trouvé un accord avec Skystone Games pour éditer Marvel Snap. Comme le développeur, ce studio est basé en Californie, ce qui devrait éviter quelques soucis liés à la politique étrangère. Second Dinner explique qu'il a « commencé le travail pour rassembler presque toutes les responsabilités opérationnelles et éditoriales en interne », avec l'aide de Nuverse. Un « travail d'équipe complet » entre tous les studios, dont Marvel, qui devrait permettre à Marvel Snap de continuer de ravis les joueurs.

Lancé en 2022 sur iOS (App Store) et Android (Google Play Store), Marvel Snap a remporté pas mal de prix, dont celui du Meilleur jeu mobile aux Game Awards, et du Jeu mobile de l'année aux DICE Awards 2023. Le titre est disponible en free-to-play, vous pouvez acheter des smartphones sur Amazon, Cdiscount et Fnac.