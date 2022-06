Marvel's Spider-Man et le stand-alone Miles Morales annoncés sur PC en vidéo

Marvel's Spider-Man est un incontournable de la PlayStation 4, il a eu droit à sa version Remastered avec le lancement de la PS5 en fin d'année 2020, et comme il fallait s'y attendre, il débarquera prochainement sur ordinateurs, comme l'a annoncé Sony à l'occasion de son récent State of Play.

Ce portage de Marvel's Spider-Man: Remastered est développé par Nixxies, studio racheté par Sony et spécialisé dans le portage de jeux sur ordinateurs justement, les fans devraient être rassurés. Concernant le contenu, nous aurons droit au jeu de base, bien évidemment, mais aussi aux chapitres et missions additionnels du DLC La Ville qui ne dort jamais, directement inclus.

Il ne faudra de toute façon pas attendre bien longtemps avant de découvrir tout cela, la date de sortie de Marvel's Spider-Man: Remastered est fixée au 12 août 2022 sur PC, via Steam et l'Epic Games Store. Et pour que l'expérience soit totale, le stand-alone Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sortira lui aussi sur PC, mais pas avant la fin d'année 2022. Insomniac Games annonce enfin que les deux jeux cumulent déjà 33 millions de copies vendues sur PS4 et PS5, un chiffre qui va évidemment grimper dans les prochains mois !