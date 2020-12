Marvel's Spider-Man: Miles Morales, une mise à jour 1.007 avec un nouveau mode d'affichage disponible sur PS5

Marvel's Spider-Man: Miles Morales a déjà eu droit à plusieurs mises à jour techniques depuis son lancement, et aussi à un patch pour permettre de choisir sa météo après la fin du jeu. Voilà qu'il accueille aujourd'hui une version 1.007.001, lourde de 261,9 Mo, pensée pour la PlayStation 5.

Deux modes d'affichage étaient pour le moment proposés : un Mode Qualité privilégiant la 4K et le ray tracing avec un framerate fixé à 30 fps, et un Mode Performance à 60 fps avec une résolution variable inférieure, et surtout sans traçage de rayon. Voilà qu'Insomniac Games en ajoute donc un troisième avec cette mise à jour : le Mode Performance RT, pour jouer à 60 fps avec du ray tracing, et certainement une résolution encore un chouïa en deçà. Comme ça, tout le monde y trouve son compte !

Marvel's Spider-Man: Miles Morales est disponible à partir de 57,52 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : TEST de Marvel's Spider-Man: Miles Morales, c'est court, mais c'est tellement bon !