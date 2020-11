Marvel's Spider-Man: Miles Morales, une mise à jour 1.04 avec de nouvelles fonctionnalités disponible

Ce week-end, Marvel's Spider-Man et Marvel's Spider-Man Remastered ont été mis à jour pour permettre le transfert de sauvegardes entre la PS4 et la PS5. Ce n'est pas pour autant qu'Insomniac Games a mis Marvel's Spider-Man: Miles Morales de côté, la preuve avec le patch 1.04 déployé aujourd'hui. Il pèse entre 10,7 Go et 11,8 Go selon les versions et les régions.

Au milieu des correctifs, deux options se sont glissées : une pour afficher des sous-titres noirs sur fond blanc, et une plus intéressante pour changer la météo à sa guise lors du post-game. Vous allez donc pouvoir retrouver les différentes conditions climatiques de la campagne lors de votre exploration libre.

Mises à jour générales Ajout d'une option pour changer la météo après la fin de l'histoire

Mise à jour de l'accessibilité

Ajout d'une option de sous-titre avec du texte noir sur fond blanc

Corrections générales et améliorations

Amélioration de la stabilité

Amélioration des performances

Divers correctifs supplémentaires

Marvel's Spider-Man: Miles Morales est disponible pour 59,99 € en édition standard ou 79,99 € en Ultimate Edition sur Amazon.fr.

Lire aussi : TEST de Marvel's Spider-Man: Miles Morales, c'est court, mais c'est tellement bon !