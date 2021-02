Maskmaker : un nouveau jeu de puzzle en réalité virtuelle se dévoile avec un premier trailer et des images

Page 1 : Présentation et trailer

La nouvelle production du studio Innerspace VR, Maskmaker, s’est dévoilée à travers une première bande-annonce et des images. Jeu de puzzle et d’aventure en réalité virtuelle édité par MWM Interactive, vous plongez dans la peau d’un apprenti fabricant de masques et vous devrez apprendre à concevoir différents masques magiques afin d’explorer les différents biomes.

Plus vous parcourrez le monde, plus vous collecterez de ressources. Vous serez alors en mesure d’améliorer vos talents d’artisan en plus de venir à bout des différents puzzles qui vous guettent pour retrouver Prospero, le maître du royaume des masques. Balthazar Auxietr, le cofondateur d’Innerspace VR, a pris la parole pour l’occasion :

Notre équipe a entrepris de créer une aventure non linéaire qui donne aux joueurs un fort sentiment d'immersion alors qu'ils explorent l'univers mystérieux de Maskmaker. Nous avons soigneusement conçu le jeu pour aider les joueurs à se sentir comme de vrais artisans lors de la création de ces masques complexes, et à vivre la liberté et la découverte en traversant des mondes uniques pour découvrir les secrets du royaume des masques.

Maskmaker est attendu pour le 20 avril 2021 sur Oculus Rift S, PlayStation VR, HTC Vive, PC VR via SteamVR et sur Oculus Quest, par le biais du câble Link. Vous pouvez acheter un Oculus Rift S sur Boulanger pour 349,00 €.

