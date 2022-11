Mass Effect : BioWare célèbre le N7 Day avec une vidéo d'un Mass Relay en construction, teasant le prochain jeu

Nous sommes le 7 novembre, ou N7 Day pour les fans de la licence Mass Effect de BioWare. L'an dernier, le studio avait partagé une illustration ayant la forme d'un Geth avec plusieurs personnages et un vaisseau, en lien avec le prochain épisode qui en est au début de son développement, la priorité étant mise sur Dragon Age: Dreadwolf. Cette année, c'est légèrement moins statique avec une vidéo qui laisse songeur, dont l'illustration avait déjà été partagée par Mike Gamble en décembre 2020.

Happy #N7Day from across the stars! ???? We found this interesting footage you may want to ???? a bit more closely.



Download in HD ⬇️https://t.co/gyydhuuT1e pic.twitter.com/h97zjH5C1G — Mass Effect (@masseffect) November 7, 2022

En effet, ce concept art dépeint un Mass Relay aux couleurs de Cerberus, une structure centrale de la trilogie initiale au rôle capital pour les Moissonneurs. Eh bien, ici, nous avons visiblement devant nous la construction de l'un de ces relais cosmodésiques post Mass Effect 3 par une compagnie appelée Green Dagger Ltd appartenant à Deepspace Dhow SAV, qui serait le septième à en croire le « MR7 », donc une partie d'une initiative plus vaste. Nous avons aussi la mention d'un vaisseau qui appartiendrait au commandant de flotte Soa'Rhal Zhilian-Jones, un nom qui pourrait donc appartenir à un personnage mi-humain et Quarien. Nous pouvons également apercevoir un vaisseau approchant par la droite, mais difficile d'en dire plus vu sa taille.

Notez aussi la série de chiffres « 234567 » sur la structure et ce qui pourrait être une date pour ce fichier de surveillance : « 11_07_90 ». La trilogie Shepard allant jusqu'en 2186 EC, il se pourrait que nous soyons en face d'un document de l'an 2190, bien avant Andromeda qui se déroule en 2819. Ce qui est certain, c'est que la date est celle du 7 novembre. Par ailleurs, la vidéo est nommée « SA_Intercept_SatheriumSystem_Dock314 », donnant une indication où se situe ce relais. Mais attendez, ce n'est pas tout, car les fans ont de la ressource et ont analysé la piste sonore de la vidéo, dans laquelle des paroles sont cachées ! Il s'agit de la voix de Liara T'Soni, disant :

Exactly. The council will be furious. Although, they should know by now not to underestimate human defiance! It always was their most defining feature. How did we miss this? Exactement. Le conseil sera furieux. Bien qu'ils sachent maintenant qu'il ne faut pas sous-estimer la défiance humaine. Cela a toujours été leur caractéristique la plus déterminante. Comment avons-nous manqué cela ?

Check this out. I did some magic and voila https://t.co/AJ2pZTyT4H — shush (@eughenia_sh) November 7, 2022

Un tweet de Mike Gamble confirme d'ailleurs une partie du message.

"Although, they should know by now not to underestimate human defiance!" - Liara T'Soni (Doctor, Shadow Broker and <REDACTED>). #N7Day pic.twitter.com/9Zup3YPNga — Michael Gamble (@GambleMike) November 7, 2022

En analysant les métadonnées de la vidéo, un autre internaute a de son côté trouvé une mention à Liara et aux Reapers, nom anglais des Moissonneurs... Oui, il y a de quoi être perdu et seuls les plus accros à la licence feront tous les liens.

Un article complet pour le N7 Day a sinon été mis en ligne par BioWare, remerciant les fans et introduisant plusieurs membres de l'équipe du prochain Mass Effect, à savoir le directeur du jeu Mike Gamble, la directrice du développement senior Danielle Enns, la directrice narrative senior Mary de Marle et le directeur créatif de la licence Parrish Ley. Nous apprenons que la pré-production avance bien, mais il faudra attendre avant d'en savoir plus.

Au cours des près de 15 ans qui se sont écoulés depuis la sortie du premier Mass Effect, la principale raison pour laquelle nous aimons toujours travailler dessus est la chaleur, le dévouement et la passion de cette communauté. Certains d'entre vous ont été avec nous à travers tout. Nous avons grandi ensemble, sacrifié Ashley ensemble. (Ou Kaidan, Mike ! Nous faisons tous des choix différents.) Nous avons fait face à des difficultés ensemble... et avons ri jusqu'à ce que nos visages soient fatigués... ensemble ! Et pour ceux d'entre vous qui découvrent Mass Effect (merci, la Legendary Edition !), bienvenue ! Je peux promettre que de nombreuses années de plaisir, d'aventures et de personnages dont vous tomberez amoureux sont encore à venir. Quel que soit le moment où vous nous avez rejoints, à travers quatre jeux et plus d'extensions, je peux dire avec certitude que nous sommes là-dedans grâce à vous, et chaque N7 Day en est un merveilleux rappel. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, chaque semaine est un défi amusant et excitant pour l'équipe. Nous aimons donner vie à cet univers et, bien qu'il y ait beaucoup plus que nous voulons partager avec vous, cela devra être pour une autre fois. Pour l'instant, il y a quelque chose que nous voulons que vous regardiez. Nous avons intercepté des images étranges de l'une des stations de surveillance dans l'espace connu. Ce n'est peut-être rien, mais...

Enfin, des objets thématiques gratuits seront proposés dans Les Sims 4 dès le 17 novembre. Mass Effect : Édition Légendaire est lui disponible sur Amazon au prix de 39,31 €.