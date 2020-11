Mass Effect : de nouveaux artworks du prochain jeu dévoilés

Au début du mois, lors du traditionnel N7 Day, BioWare a officialisé l'arrivée l'année prochaine de Mass Effect: Legendary Edition, mais a aussi affirmé qu'un nouvel épisode sa franchise de space opera était en cours de développement. Un artwork avec un vaisseau Mud Skipper avait été partagé pour l'occasion.

Cette semaine, le titre refait parler de lui grâce à la sortie de BioWare: Stories and Secrets from 25 Years of Game Development, un livre édité par Dark Horse, vendu 18,71 € sur Amazon.fr et revenant sur l'histoire du studio, qui comporte évidemment quelques artworks des jeux Mass Effect, dont trois du prochain volet. Un fan les a partagés sur la Toile, permettant de découvrir une planète brumeuse avec la silhouette d'un Angaran, laissant penser que le titre se déroulait encore une fois dans Andromède. Les deux autres artworks mettent en avant des constructions des Reliquats et un Relai Cosmodésique avec la mention MR 7, de quoi titiller la curiosité des fans.

Alors, ce prochain épisode se déroulera-t-il encore une fois dans Andromède ? Il faut patienter un bon moment avant de le savoir, BioWare planche surtout activement sur Dragon Age 4 pour l'instant.