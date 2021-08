Megaton Musashi : des dates et bandes-annonces pour le jeu et l'anime de Level-5 avec de gros mechas

Page 1 : Bandes-annonces du jeu et de l'anime

Avec Level-5, nous sommes désormais habitués aux reports en tout genre et aux projets qui s'éternisent. C'est notamment le cas de Megaton Musashi, une nouvelle licence dévoilée en 2016 (oui, déjà) et dont la concrétisation devrait enfin se faire cette année. En effet, l'anime sera diffusé au Japon à compter du 1er octobre et vient d'avoir droit à une bande-annonce dépeignant son contexte.

Fort logiquement, le jeu vidéo en développement ne va pas tarder suite à cela, puisque Megaton Musashi sortira sur PS4 et Switch le 11 novembre 2021 au Japon. La version PS5 annoncée en fin d'année dernière a elle totalement disparu des radars, le site officiel ne l'indiquant d'ailleurs plus. Une bande-annonce emplie de gameplay donne le ton et nous montre le rendu actuel de cette production qui a changé avec le temps tout en conservant les bases déjà dévoilées. Des visuels sont eux disponibles en page suivante.

Un live Megaton Lab Vol. 1 sera diffusé fin août pour en apprendre davantage sur le jeu et l'anime.