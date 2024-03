Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 10) : Cloud, Mario et du catch

Comme en chaque début de semaine, le S.E.L.L. dévoile le classement des meilleures ventes de jeux vidéo en France ces derniers jours. Un Top 5 sans trop de nouveautés, le dernier jeu de rôle de Square Enix continue de séduire les joueurs dans l'Hexagone, de même que les aventures de Mario.

Final Fantasy VII Rebirth est encore une fois en tête des ventes, suivi par Super Mario Bros. Wonder et Mario Kart 8 Deluxe. Le jeu de catch WWE 2K24 s'invite quand même à la quatrième place, tandis que Mario vs. Donkey Kong arrive en cinquième et dernière position de ce classement hebdomadaire.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 5 au 10 mars 2024 :