Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 13) : encore une Princesse et un Ronin aux sommets

Comme tous les lundis, le S.E.L.L. dévoile le classement des jeux vidéo les plus vendus en France et en version physique ces derniers jours. Un Top 5 très similaire à celui de la semaine dernière, mais Dragon's Dogma 2 quitte déjà le classement, laissant sa place à de plus anciens jeux.

Princess Peach: Showtime! est encore une fois en tête des ventes, suivi de Rise of the Ronin, tandis que Super Mario Bros. Wonder repointe le bout de son nez dans le classement et sur le podium. Enfin, les quasi indéboulonnables EA Sports FC 24 et Mario Kart 8 Deluxe sont en quatrième et cinquième positions.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 25 au 30 mars 2024 :