Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 14) : la Force est puissante dans ce classement

Après un lundi de Pâques, la semaine commence réellement aujourd'hui, et le S.E.L.L. n'oublie évidemment pas de partager le classement hebdomadaire des jeux vidéo les plus vendus ces derniers jours en France. Kirby et le monde oublié est déjà relégué à la seconde place, dépassé par une saga ultra populaire.

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker s'impose en effet à la première place du classement sur Switch, mais aussi à la troisième et la quatrième place sur PlayStation 4 et PS5. Et sans surprise, Mario Kart 8 Deluxe est toujours là, en cinquième position.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 4 au 9 avril 2022 :