Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 15) : le Dieu de la Guerre en pleine course avec Mario

La semaine commence comme à chaque fois avec le S.E.L.L. qui partage le classement des jeux vidéo les plus vendus en France, et le podium est encore et toujours disputé par les mêmes titres. Et c'est toujours God of War Ragnarök qui est le plus fort, il reste à la première place.

Sur les deux autres marches du podium, nous retrouvons encore une fois Mario Kart 8 Deluxe et Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, rien d'étonnant, mais deux anciennes exclusivités Switch reviennent dans le top 5. Deux titres avec le célèbre plombier moustachu, à savoir New Super Mario Bros. U Deluxe et Super Mario Odyssey. Un regain de popularité après la sortie au cinéma de Super Mario Bros. Le Film ?

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 10 au 15 avril 2023 :