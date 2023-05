Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 19) : bien sûr, c'est Zelda

Comme tous les lundis, le S.E.L.L. nous partage le classement des jeux vidéo qui se sont le mieux vendus en France ces derniers, et nous arrivons à la semaine du lancement du dernier opus de la saga Zelda. Sans surprise, le titre se hisse en tête des ventes par chez nous, il faut dire qu'il comptait 500 000 copies écoulées dans l'Hexagone le jour de sa sortie.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est sur la plus haute marche du podium dans sa version standard, mais aussi sur la seconde dans son édition collector. Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard arrive à se maintenir à la troisième place sur PS4, puis nous retrouvons Star Wars Jedi: Survivor et Mario Kart 8 Deluxe en bas de ce classement hebdomadaire.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 8 au 13 mai 2023 :