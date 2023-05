Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 20) : Link mène la course

Cette fois, pas de lundi férié pour le S.E.L.L., qui partage dès aujourd'hui le classement des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours. La semaine dernière, le dernier jeu Zelda dominait la concurrence, et c'est encore une fois un peu la même chose, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est toujours en tête des ventes.

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard sur PS4 et Mario Kart 8 Deluxe complètent le podium, tandis que l'édition collector de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est encore là, à la quatrième place. Enfin, nous retrouvons à la dernière place The Legend of Zelda: Breath of the Wild, qui attire visiblement quelques retardataires.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 15 au 20 mai 2023 :