Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 23) : Paper Mario toujours en grande forme

Nous sommes lundi, c'est aujourd'hui que le S.E.L.L. dévoile le classement des jeux vidéo les plus vendus en version physique en France. Nous retrouvons les mêmes titres que la semaine dernière, mais dans le désordre, les exclusivités Switch avec Mario remontent sur les plus hautes marches du podium.

Paper Mario : La Porte Millénaire est de retour en tête des ventes, suivi de Mario Kart 8 Deluxe et F1 24. Marvel's Spider-Man 2 est en quatrième position cette semaine, tandis que Super Mario Bros. Wonder est relégé à la cinquième et dernière place.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 3 au 7 juin 2024 :