Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 33) : Jin Sakai sabre le saké

C'est la rentrée, pour les écoliers français, mais également pour le S.E.L.L., qui partage aujourd'hui les meilleures ventes de jeux vidéo en France de ces derniers. Le dernier bilan mettait The Legend of Zelda: Skyward Sword HD en tête lors de la 30e semaine, et nous passons directement à la 33e semaine, avec beaucoup de changements évidemment.

Eh oui, c'est Ghost of Tsushima - Director's Cut qui se hisse à la première place, dans sa version PS5. Il est suivi de Mario Kart 8 Deluxe et de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, qui n'est pas parti bien loin. Enfin, Animal Crossing: New Horizons et Super Mario 3D World + Bowser's Fury clôturent ce classement hebdomadaire.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 16 au 21 août 2021 :