Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 30) : Link, Mario et les autres

Pas de vacances pour les ventes de jeux vidéo en France, le S.E.L.L. partage comme à son habitude la liste des titres qui se sont le mieux écoulés ces derniers jours par chez nous, et ce classement hebdomadaire n'a rien de bien original, il est encore composé de cinq jeux exclusifs à la Switch de Nintendo.

À la première place, nous retrouvons The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, suivi de Mario Kart 8 Deluxe et Animal Crossing: New Horizons sur les autres marches du podium. Super Mario 3D World + Bowser's Fury et Ring Fit Adventure viennent compléter ce Top 5 de la semaine.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 26 au 31 juillet 2021 :