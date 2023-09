Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 35) : la magie opère de nouveau

Personne n'aime le lundi, c'est sans doute pour cela que le S.E.L.L. a attendu ce mardi matin pour dévoiler le classement des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours. Un classement sans nouveautés, mais avec un gros titre qui commençait à se faire oublier depuis quelques mois.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est toujours en première place, Mario Kart 8 Deluxe passe en seconde position et Gran Turismo 7 arrive même sur la troisième marche du podium. Mais, en quatrième place, nous retrouvons Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, lui qui était hors du Top 5 depuis des mois. Et enfin, Pikmin 4 n'est pas loin, à la cinquième et dernière place.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 28 août au 2 septembre 2023 :