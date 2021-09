Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 36) : du basket, un RPG et des mini-jeux loufoques

Pour bien débuter la semaine, le S.E.L.L. partage le classement des jeux vidéo qui se sont le mieux vendus en France ces derniers temps, et pour une fois, ce ne sont pas les titres sur la Switch qui dominent. Non, cette semaine, deux jeux PlayStation 5 se hissent sur les premières marches du podium.

Nous retrouvons donc NBA 2K22 en tête des ventes, suivi de Tales of Arise, tous les deux sur PS5. WarioWare: Get It Together!, seul jeu Switch cette semaine, est troisième, il est talonné par... NBA 2K22 et Tales of Arise, mais sur PlayStation 4 cette fois.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 6 au 11 septembre 2021 :