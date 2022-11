Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 44) : Call of, FIFA et Mario

La semaine débute une nouvelle fois avec le classement des jeux vidéo les plus vendus en France en version physique, partagé par le S.E.L.L.. Et pour ne pas changer, c'est encore Call of Duty: Modern Warfare II qui domine le marché, que ce soit sur PlayStation 5, PS4 ou Xbox Series X/Xbox One.

L'autre best-seller de l'année, c'est FIFA 23 qui se retrouve à la troisième place du classement dans sa version PS4, tandis que Mario Kart 8 Deluxe n'est jamais bien loin, à la cinquième place en embuscade.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 31 octobre au 5 novembre 2022 :