Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 51) : Mario, des araignées, du foot et des Na'vis

Toujours pas de vacances pour le S.E.L.L., qui partage aujourd'hui le classement des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours. Une avant-dernière semaine de l'année 2023 très classique, nous retrouvons encore les mêmes titres, avec deux jeux Mario sur les plus hautes marches du podium.

Super Mario Bros. Wonder est encore en tête des ventes, suivi de Mario Kart 8 Deluxe et Marvel's Spider-Man 2 sur le podium. EA Sports FC 24 est en quatrième position et Avatar: Frontiers of Pandora en cinquième place, le titre d'Ubisoft continue de séduire les joueurs en France.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 18 au 23 décembre 2023 :