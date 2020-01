Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 1) : la Switch truste le podium pour débuter 2020

En attendant les grosses sorties du mois de janvier, l'année 2020 a commencé doucement en termes de nouveaux jeux vidéo. L'absence de nouveau jeu majeur fait logiquement que le top 5 des jeux vidéo les plus vendus en France n'a pas beaucoup changé pour la première semaine de l'année.

Ainsi, Mario Kart 8 Deluxe et Luigi's Mansion 3 sont toujours en première et deuxième position, et alors que FIFA 20 a glissé de la troisième à la cinquième place, Pokémon Épée et Call of Duty: Modern Warfare montent tous les deux d'un échelon. Le podium est ainsi exclusivement composé de jeux Switch, preuve que la console est toujours aussi populaire. Ces cadors du moment auront néanmoins un concurrent d'ici peu de temps, avec l'arrivée de Dragon Ball Z: Kakarot en semaine 3, qui pourrait enfin bousculer l'ordre établi.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 30 décembre 2019 au au 4 janvier 2020 :