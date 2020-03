Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 11) : enfin un nouveau jeu PS4 dans le top 5

Toutes les semaines, nous faisons le point sur les jeux les plus vendus en France. Et depuis le début de l'année 2020, seul Dragon Ball Z: Kakarot et FIFA 20 ont réussi à venir embêter des exclusivités Switch toujours très appréciées.

Pour la semaine allant du 9 au 14 mars, Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX domine le classement pour la deuxième fois consécutive, devant l'inévitable Mario Kart 8 Deluxe. Nioh 2 réussit tout de même à squatter le podium pour sa sortie, apportant un peu de PS4 dans ce marché dominé par Nintendo. Nous retrouvons derrière Luigi's Mansion 3 et la version Switch de Minecraft, pour ne pas trop bousculer nos habitudes.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 9 au 14 mars 2020