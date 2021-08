Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 29) : encore du Zelda et de la F1 en tête

Vous connaissez la chanson : lundi, S.E.L.L., meilleures ventes des jeux vidéo en France ces derniers jours, et vous connaissez sans doute déjà le classement, car il n'y a que très peu de changements par rapport à la semaine dernière. Oui, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD est toujours en tête du podium.

À la seconde place, nous retrouvons F1 2021 sur PS4, suivi par un autre jeu de course bien plus arcade, Mario Kart 8 Deluxe. Le reste du classement est lui aussi très convenu, avec la présence de Super Mario 3D World + Bowser's Fury et Animal Crossing: New Horizons à la quatrième et cinquième place.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 19 au 24 juillet 2021 :