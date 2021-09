Michael K. Williams (Irish dans Battlefield 4 et 2042) est décédé

La journée du lundi 6 septembre 2021 a été douloureuse pour tous les amateurs de cinéma. Quelques heures après le décès de Jean-Paul Belmondo, 88 ans, nous apprenions en effet la mort de Michael K. Williams, âgé de 54 ans seulement et retrouvé sans vie dans son appartement de Brooklyn.

Reconnaissable avec sa grande cicatrice sur le visage, Michael Kenneth Williams était surtout connu pour avoir incarné Omar dans la série culte The Wire (Sur écoute), il a également joué dans Boardwalk Empire et plus récemment dans Lovecraft Country. Au cinéma, il était à l'affiche de films comme Twelve Years a Slave, À tombeau ouvert, SOS Fantômes (2016) ou encore RoboCop (2014), mais aussi d'Assassin's Creed, aux côtés de Michael Fassbender et Marion Cotillard.

Michael K. Williams était bien connu des amateurs de jeux vidéo, il avait prêté ses traits au personnage de Kimble « Irish » Graves dans Battlefield 4. Il y a quelques jours seulement, EA Games et DICE annonçaient son retour en tant qu'Opérateur dans Battlefield 2042 au travers du court-métrage Éxode. Le studio de développement a d'ailleurs partagé un message sur les réseaux sociaux, pleurant « la perte tragique de Michael K. Williams », affirmant que « ses performances ne sont surpassées que par son incroyable présence », et adresse ses pensées « à ses proches et à ses fans du monde entier ».