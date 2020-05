MicroProse : le studio derrière XCOM et Civilization renaît avec trois nouveaux jeux de simulation de guerre

Le nom de MicroProse ne parle peut-être pas aux plus jeunes d'entre nous, mais il est pourtant derrière quelques licences parmi les plus connues du monde du jeu vidéo. L'entreprise a été fondée par Sid Meier et Bill Stealey, et est derrière des séries comme Civilization ou XCOM, mais aussi d'innombrables jeux de simulation, de gestion ou de combat tactique qu'elle a développés ou édités au fil des années. Elle a fermé ses portes en 2003, mais renait désormais de ses cendres.

Cybergun a en effet racheté les droits d'exploitation de l'entreprise en 2019, et a placé David Lagettie, créateur de TitanIM, à sa tête. Il passe à la vitesse supérieure aujourd'hui en annonçant pas moins de trois projets de simulation martiale qu'il éditera prochainement sur PC : Task Force Admiral, Second Front et Sea Power: Naval Combat in the Missile Age.

Task Force Admiral (Drydock Dreams Games) Task Force Admiral Vol.1: American Carrier Battles est une aventure d’un nouveau genre, conçue autour du commandement d’une Task Force aéronavale américaine dans la première année de la Guerre du Pacifique. Votre mission est de stopper l’imposante flotte combinée japonaise, ivre de ses victoires et au sommet de son art. Afin d’accomplir vos objectifs, vous disposez de l’arme la plus impressionnante et prometteuse de votre branche : vos porte-avions, votre groupe aérien et les navires qui les accompagnent. Prenez le commandement des légendaires porte-avions américains à Midway et à Guadalcanal à une période charnière de l’aviation navale! Task Force Admiral est le premier volet d’une série qui a l’ambition de couvrir, à terme, tous les théâtres et toutes les dimensions des engagements navals de la Seconde Guerre mondiale. Oubliez les limitations et les poncifs des jeux du passé, et laissez le meilleur du jeu d’histoire et de la simulation se marier dans cette nouvelle approche du commandement naval. Ici, pas de jets de dés, pas d’arbre de compétences, pas de statistiques arbitraires à des fins d’équilibrage, de brouillard de la guerre électif, d’omniscience ou d’ubiquité du joueur. L’heure est à la gestion de crise en temps réel, sans concession aucune vis-à-vis du réalisme et de l’histoire, avec aussi peu d’abstraction que possible, ainsi que des tonnes d’action, de suspense au service d’un gameplay novateur.

Second Front (Hexdraw) Second Front est le jeu tactique sur la Seconde Guerre mondiale que les amateurs du genre ont toujours voulu et n'ont jamais vraiment eu. Doté d'un moteur 3D à part entière et d'une interface utilisateur simple d’accès, le jeu est facile à jouer, mais difficile à maîtriser. Pourquoi cela? Parce que Second Front est un projet né de la passion et de l'expérience des développeurs en matière de jeux de plateau tactiques sur table, réalistes et profonds.

Sea Power: Naval Combat in the Missile Age (Triassic Games) La guerre a débuté en Europe. Une course contre la montre se joue entre une marine américaine aux abois, qui tente de protéger les convois pilonnés par les bombardiers et les sous-marins soviétiques. Pendant ce temps, dans le golfe persique, la guerre Iran-Irak risque de se transformer en conflit plus large entre les grandes puissances, aux dépens du trafic maritime neutre. Dans l’Atlantique Nord, les forces soviétiques doivent pour leur part repousser une armada amphibie de l’OTAN en route pour libérer la Norvège. Partout dans le monde, les mers et les océans s’embrasent – Amiral, quel sera votre rôle dans ce choc des titans ? Par l’un des créateurs du hit Cold Waters, Sea Power vous met aux commandes des forces de l’OTAN ou du Pacte de Varsovie et de leurs alliés régionaux dans le cadre d’un conflit naval global. Utilisez vos armes de haute technologie pour repousser l’ennemi, qu’il vous harcèle en Boghammar, vous cible avec ses missiles supersoniques longue portée, ou vous traque avec ses sous-marins nucléaires. Saurez-vous cacher vos forces et trouver celles de l’ennemi ? Parviendrez-vous à détruire la flotte de votre adversaire avant qu’il ne riposte ? À vous de prendre les rênes de ce jeu du chat et de la souris en haute mer, où la victoire appartient au camp de la surprise et de l’initiative. Restez attentifs aux règles d’engagement et veillez à ne pas tomber dans le piège de l’escalade à tout prix, tout en accomplissant votre mission avec le plus grand sang-froid.

Aucune date de sortie n'est encore avancée, mais ces annonces devraient attirer les amateurs du genre et les nostalgiques de MicroProse. L'équipe prévoit de révéler d'autres projets prochainement : il faudra sûrement compter sur ce revenant dans le paysage vidéoludique de la décennie.