Microsoft Flight Simulator : une nouvelle série d'images partagée

Microsoft et Asobo Studio restent encore discrets quant au lancement de Microsoft Flight Simulator, mais heureusement, le simulateur de pilotage est en phase d'alpha et les joueurs ayant accès à cette phase de test ne se privent pas pour partager des captures. Et comme toujours, le rendu est très joli.

Les nuages, les montages et le coucher de soleil sont à l'honneur de ces nouvelles images, à admirer sur la seconde page. Les joueurs vont sans aucun doute en prendre plein la vue dans la version finale de Microsoft Flight Simulator, à condition d'avoir la machine adéquate pour le faire tourner.

Pour rappel, Microsoft Flight Simulator est toujours attendu dans le courant de l'année 2020 sur PC, mais également sur Xbox One.

