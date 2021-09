Microsoft Flight Simulator : la Mise à jour du Monde 6 qui revisite l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse disponible, les nouveautés en vidéo

C'est lors de son passage à la gamescom 2021 qu'Asobo Studio a dévoilé qu'il allait livrer une Mise à jour du Monde 6 dédiée à l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Elle était annoncée pour le 7 septembre, et le studio français a sans surprise tenu sa promesse en la déployant ce mardi.

Elle ajoute une centaine de points d'intérêt allant de ponts à des statues locales, modélise avec plus de précision des aéroports, dont ceux de Lübeck, Stuttgart, Klagenfurt et St. Gallen, et améliore l'imagerie aérienne et les données d'élévation pour plusieurs grandes villes, dont Basel, Graz, Vienne, Leipzig ou Hambourg. La World Update 6 donne sinon accès à des objectifs de découverte, des défis d'atterrissage et des Missions de Brousse inédites.

Voilà qui devrait encore une fois ravir les pilotes en herbe, jusqu'aux futures extensions plus alléchantes les unes que les autres, et gratuites de surcroît, prévues pour les mois à venir. Microsoft Flight Simulator est disponible à partir de 69,99 € sur Amazon.fr.

