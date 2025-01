Minecraft 2 « annoncé » par Notch

Minecraft est un jeu vidéo culte, qui a rejoint le World Video Game Hall of Fame seulement 10 ans après sa sortie. Développé par Markus « Notch » Persson, le jeu bac à sable avec des briques appartient désormais à Microsoft, qui a retiré des références à son créateur après ses tweets problématiques. Un film va prochainement sortir au cinéma, mais de son côté, Notch a d'autres projets.

Sur X/Twitter, le concepteur a questionné les joueurs pour savoir s'il devait développer un successeur spirituel à Minecraft. La communauté a évidemment répondu par l'affirmative et Markus Persson rajoute qu'il a ainsi officialisé Minecraft 2 :

J'ai essentiellement annoncé Minecraft 2.

Je pensais que les gens voulaient peut-être VRAIMENT que je fasse un autre jeu très similaire au premier, et j'adore travailler à nouveau sur des jeux.

Je ne me soucie pas vraiment de savoir quel jeu je fais en premier (ou même si j'en fais d'autres), mais je sais que j'en fais un, alors j'ai pensé que je serais absolument prêt à lui donner une chance honnête sous la forme d'un successeur spirituel de Minecraft et à lancer un sondage à ce sujet.

Mes intentions sont d'être clair et honnête à ce sujet, en disant que les successeurs spirituels sont généralement en quelque sorte... vous savez... nuls. Tragiques. Je crains que mon prochain jeu le soit de toute façon et j'essaie de l'éviter. Alors pourquoi ne pas faire la chose que les gens veulent et pour laquelle ils sont prêts à me donner, d'une manière ou d'une autre, encore PLUS d'argent.

J'ai l'intention de dépenser cet argent pour le bien, mais mon Dieu, j'ai appris que j'échoue souvent. Gagner, c'est échouer jusqu'à ce que vous réussissiez.

Oh, et j'accorde également une grande importance au fait d'être un homme de parole, j'ai donc l'intention de le faire d'une manière qui ne cherche en aucun cas à empiéter sournoisement sur le travail incroyable que fait l'équipe Mojang et sur lequel Microsoft réussit à faire la shittification de Microsoft.

Et je les respecte pour cela. C'est leur travail. Et d'après ce que j'ai compris, ils laissent le studio faire les choses à leur façon, ce qui me semble très juste.