Minecraft Dungeons : 15 millions de joueurs et un évènement glacial lancé

La licence Minecraft continue de cartonner, pour le plus grand plaisir de Microsoft, propriétaire de Mojang Studios. Le hack'n slash Minecraft Dungeons a été lancé en 2020 sur ordinateurs et consoles, il comptait 10 millions de joueurs il y a un an. Aujourd'hui, ils sont un peu plus, comme l'annonce Microsoft.

Eh oui, Minecraft Dungeons compte désormais 15 millions de joueurs. Le titre étant pour rappel inclus dans le PC/Xbox Game Pass et jouable même sur mobiles avec les contrôles tactiles, sa popularité ne fait aucun doute. Et pour fêter ça, mais aussi parce que nous sommes en plein hiver, les développeurs lancent le Festival of Frost, un évènement in-game qui propose des défis glacials avec de nouveaux étages thématiques dans les Tours. Les épreuves saisonnières de l'évènement Chills and Thrills font quant à elles leur retour. Et si vous vous connectez simplement dans les prochains jours au jeu, vous obtiendrez la cape Iceologer.

L'évènement Festival of Frost est disponible jusqu'au 22 février prochain dans Minecraft Dungeons. Vous pouvez acheter le jeu en Ultimate Edition avec 6 DLC contre 33,90 € sur Amazon.

