Minimal Affect : un jeu de rôle parodiant Mass Effect dévoilé en images et vidéo

La trilogie Mass Effect emmenait le Commandant Shepard et son équipe à bord du Normandy pour sauver la galaxie des Moissonneurs. La franchise de BioWare a fait rêver des millions de joueurs, mais Mass Effect: Andromeda en a déçu plus d'un. Alors pour retrouver l'esprit de la licence, pourquoi ne pas se tourner vers la parodie ?

C'est ce que proposera Toadman Interactive avec Minimal Affect, un jeu de rôle et d'action tactique avec une dimension narrative où le joueur devrait partir sauver l'univers avec le Commandant Creed et son équipage. Le titre ressemble comme deux gouttes d'eau aux Mass Effect, mais avec des graphismes cartoons, et proposera également de recruter des alliés, d'obtenir et améliorer des compétences spéciales et de s'adonner à des quêtes secondaires, le tout dans une ambiance un peu plus décalée. La bande-annonce ci-dessus résume bien l'esprit du jeu, et des images sont à admirer sur la seconde page.

Toadman Interactive est bien occupé en ce moment avec EvilvEvil et I.G.I., mais le studio compte lancer Minimal Affect dans le courant de l'année 2021 sur PC et les consoles majeures, sans doute sur PlayStation 5, Xbox Series X et pourquoi pas Nintendo Switch.