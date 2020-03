Monopoly : le jeu de société culte annoncé et daté sur Stadia

L'activité d'Ubisoft sur Stadia s'est accélérée ces derniers jours, avec la confirmation de l'arrivée de The Division 2 et The Crew 2 avant la fin du mois. Un autre titre un peu moins populaire vient lui aussi d'être annoncé sur la plateforme de Google.

Il s'agit tout simplement de Monopoly, l'adaptation de l'un des jeux de société les plus connus au monde. Côté contenu, pas de surprise, il devrait s'agir de la même mouture que la version Switch, avec trois plateaux qui donnent vie à des univers en 3D, six ensembles de règles pour des parties variées, des objectifs spéciaux à atteindre et tout le sel qui fait la saveur du jeu de plateau.

Aucune spécificité Stadia n'est évoquée pour le moment, alors il faudra sûrement se contenter des fonctionnalités classiques du jeu. La date de sortie de Monopoly sur la console en cloud est prévue pour le 28 avril 2020.