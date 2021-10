Monopoly Madness : oubliez le jeu de plateau, un nouveau titre multijoueur beaucoup plus dynamique annoncé

Il existe déjà un jeu vidéo Monopoly disponible sur les consoles actuelles, avec des règles quasiment identiques à ce qui se fait sur le jeu de plateau. Ubisoft s'est cependant associé à Engine Software pour amener la licence vers de nouveaux horizons dans le cadre d'un projet inattendu : Monopoly Madness.

Les codes du jeu de société vont être complètement dynamités, mais l'univers esthétique conservé, dans une expérience multijoueur en temps réel. À travers 4 environnements, nous participerons à des parties rapides où il faut amasser des ressources pour acheter et améliorer des propriétés, mais aussi détruire celles des autres et leur mettre des bâtons dans les roues pour rester devant au classement. Les images et le premier trailer devraient vous permettre de mieux comprendre le concept.

Une nouvelle façon de jouer

Avec des manches plus courtes, faites la course contre les autres joueurs dans les rues chaotiques de Monopoly City, collectez des ressources, achetez et améliorez des propriétés. Mettez des bâtons dans les roues de vos adversaires et déjouez leurs ruses pour gagner cette course à la fortune. Préparez-vous pour de l'action

Traversez les bâtiments au volant d'un bulldozer ou détruisez des propriétés avec un marteau-piqueur. Ces tactiques vous permettront d'accumuler la plus grosse fortune. Une chose est sûre, quoiqu'il arrive, ça sera la folie ! Des environnements chaotiques et amusants

Découvrez 4 environnements uniques inspirés par le plateau de jeu Monopoly, chacun ayant sa propre ambiance et architecture, dont la Ville emblématique, la Vie nocturne, la Ville de la plage et Bel automne. Chaque environnement présente plusieurs niveaux et configurations, pour un total de 20 arènes jouables.

La date de sortie de Monopoly Madness est d'ores et déjà annoncée pour le 9 décembre 2021 sur PS4, Xbox One, Switch, PC et Stadia, avec une rétrocompatibilité bien évidemment possible sur PS5 et Xbox Series X|S. Entre ce projet et le long-métrage en préproduction avec Kevin Hart dans un rôle majeur, la franchise Monopoly n'a décidément pas fini de nous surprendre.