Monster Hunter Riders : un RPG en free-to-play qui va faire mal annoncé sur mobiles

La saga Monster Hunter est plus populaire que jamais en ce moment, grâce au succès sans précédent de Monster Hunter: World.

Capcom va surfer sur cette vague pour tenter de connaître enfin un vrai succès avec la saga sur mobiles, le meilleur moyen d'engranger de l'argent facilement et rapidement. Après le traditionnel Monster Hunter Explore, seulement disponible au Japon, et le portage de Monster Hunter Stories, c'est une expérience dans la même veine graphique que ce dernier qui vient d'être annoncée pour iOS et Android.

Monster Hunter Riders est un RPG en free-to-play avec des microtransactions, prenant place dans un univers où les Dix Grands Chevaliers Dragons ont déjà sauvé le continent de Felgia d'un grand désastre. Les humains et les monstres sont désormais liés, et vont devoir à nouveau s'unir pour défendre le monde contre une menace imminente. Le jeu nous demandera d'amener nos meilleures associations de dompteur et de créatures au combat, pour des batailles fluides, colorées et accessibles. Nous jouerons plus précisément le leader du Groupe d'Observation Détaché, une unité chargée de découvrir les secrets qui nous aideront à sauver le continent. Rathalos, Zinogre, Nargacuga et autre Glavenus sont déjà confirmés parmi les monstres à défier et utiliser, mais bien davantage sont prévus pour le lancement ou par la suite via des patchs.

Pour les curieux, il est possible de se pré-enregistrer sur l'App Store ou le Google Play Store pour recevoir des informations sur la sortie de Monster Hunter Riders, pour le moment uniquement annoncé au Japon pour l'hiver prochain.