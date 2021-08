Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, une bande-annonce, des visuels et détails pour la 2e mise à jour gratuite

Le mois dernier, les possesseurs de Switch et joueurs PC ont pu découvrir Monster Hunter Stories 2: Wings of Freedom, une suite au RPG de la 3DS qui s'est rapidement écoulé à plus de 1 million d'exemplaires à travers le monde. Tout comme pour Monster Hunter Rise, Capcom va prendre soin de son jeu avec du contenu post-lancement jusqu'en octobre, qui nous avait déjà été détaillé en bonne partie. Et c'est déjà ce jeudi 5 août que la mise à jour 1.2 va être déployée, présentée dans une vidéo adéquate.

Comme prévu, le Kulve Taroth va pouvoir être affronté dans la quête coopérative ★8 La déesse d'or et deux Monsties supplémentaires seront ajoutés, le Glavenus Lame-Chaos et l'Astalos Prince-orage.

Glavenus Lame-chaos Talent d'amitié:Déflagration XX Ces Glavenus anormaux brûlent d'un feu intérieur. Leur souffle peut faire fondre la roche et leur queue tranchante peut fendre des montagnes comme un couteau dans du beurre. Quand ils sont en colère, ils réduisent tout en cendres. Astalos Prince-orage Talent d'amitié:Sabre Astalos Ces Astalos anormaux libèrent de l'électricité bleu ciel. Leur électricarapace développée leur permet de produire des sphères électromagnétiques encerclant leurs proies, qui disparaissent au milieu des éclairs bleus crépitants.

Les changelogs complets pour la Switch (0,5 Go) et les PC (0,7 Go) ont été partagés sur le site officiel, que voici :

Ajouts et changements importants Nouveaux monstres Kulve Taroth (Monstre exclusif de quête en coopération)

Glavenus Lame-chaos

Astalos Prince-orage Nouvelles quêtes en coopération ★8 (Temps) La déesse d'or

★8 (Explorer) Œufs de feu

★8 (Explorer) Œufs de foudre Nouvel objectif secondaire ★4 (Spécial) Don de donuts Corrections de bugs / Autres Correction d'un bug où un Monstie ayant reçu un gène améliorant la puissance de l'un de ses éléments voyait sa couleur modifiée selon ses valeurs élémentaires uniquement sur le terrain.

Corrections de bugs divers.

Une mise à jour 1.2.1 de 0,5 Go est d'ores et déjà prévue pour le 19 août, là encore sur les deux supports, avec les ajouts suivants :

Ajouts et changements importants Nouvelles quêtes en coopération ★9 (Vaincre) Glavenus Lame-chaos

★9 (Vaincre) Astalos Prince-orage

★8 (Tour) Glavenus

★8 (Tour) Astalos Nouvel objectif secondaire ★8 Chevalier noir ardent

★8 Révolte foudroyante

★8 (Spécial) Baril en péril

Vous pouvez retrouver des visuels de ces nouveautés en page suivante. Monster Hunter Stories 2 est vendu sur Amazon au prix de 44,49 €.

