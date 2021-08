Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, de nouveaux Monsties débarquent avec la 3e mise à jour gratuite, présentée en vidéo

La semaine dernière, c'est Monster Hunter Rise qui a été mis à jour par Capcom pour les possesseurs de Switch, avec en ligne de mire la 3e collaboration permettant d'obtenir l'apparence d'Akuma de Street Fighter. Pas de répit pour les fans de la licence, puisque d'ici quelques jours, ce sera donc au tour de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin de recevoir son patch, ce jeudi 2 septembre pour être précis.

Nous en connaissions déjà les grandes lignes, rappelées à notre bon souvenir par une bande-annonce mettant donc en scène les Monsties que sont le Mizutsune Perce-âme, le Gammoth Givre-ancien et le Kirin Oroshi, dont des visuels sont disponibles en page suivante. Plusieurs nouvelles quêtes coopératives seront aussi ajoutées à cette occasion.

Mizutsune Perce-âme Talent d'amitié : Bulles infernales Ces Mizutsune anormaux ont perdu la vue, mais se sont adaptés et utilisent leurs bulles pour se diriger. Un éclair de malice et de rancune brille en permanence dans leurs yeux fermés. Gammoth Givre-ancien Talent d'amitié : Cratère de glace Ces Gammoth anormaux sont si grands que leur dos argenté pourrait être confondu avec la base d'une montagne. Les plus superstitieux pensent que ce sont des montagnes qui ont pris vie. Kirin Oroshi Talent d'amitié : Corne fantomatique Bêtes mythiques dont les apparitions se comptent sur les doigts d'une main. Leur corps est noir d'ébène. On dit que la température chuterait en dessous de zéro en leur présence, renforçant le mystère glacial qui les entoure. Hurlant aux cieux, ils éviscèrent leurs proies avec leurs cornes de glace.

Quant aux changelogs pour la Switch (0,6 Go) et les PC (0,6 Go et 0,4 Go), ils sont à retrouver ci-dessous. À noter que comme pour la fois précédente, tout ne sera pas directement téléchargé sur Steam puisqu'un patch 1.3.1 sera disponible le 16 septembre.

Ajouts et changements importants Nouveaux monstres 2 septembre Kirin Oroshi

Mizutsune Perce-âme

Gammoth Givre-ancien Nouvelles quêtes en coopération 2 septembre ★8 (Explorer) Œufs d'eau

★8 (Explorer) Œufs de glace 16 septembre ★9 (Vaincre) Mizutsune Perce-âme

★9 (Vaincre) Gammoth Givre-ancien

★8 (Tour) Mizutsune

★8 (Tour) Gammoth

★8 (Explorer) Tanière des 4 condamnés Nouvel objectif secondaire 2 septembre ★8 Spectre de glace

★4 (Spécial) En quête d'insectes 16 septembre ★8 Œil céleste

★8 Montagne insurmontable

★8 (Spécial) L'odeur des champis Corrections de bugs / Autres Ajustement des voix de certains monstres.

Correction d'un problème où, dans certaines conditions, un partenaire de combat de niveau 99 et son Monstie de niveau 99 revenaient au niveau 1.

Correction d'un problème où un message d'erreur apparaissait en accédant aux fonctions multijoueurs après avoir choisi certaines couleurs de peau.

Amélioration de la stabilité pour résoudre un problème causant l'interruption de la cinématique finale de l'histoire pour certains joueurs. Si vous continuez à rencontrer ce problème, nous vous conseillons de redémarrer le jeu de temps à autre.

Correction d'un problème où, dans certaines conditions, les paramètres sonores n'étaient pas conservés après le redémarrage du jeu.

Correction d'un problème où l'apparence de Red ne changeait pas lorsque l'apparence du Rider du joueur était modifiée avec un « ticket personnage ».

Correction d'un problème où, dans certaines conditions, l'écharpe du Chumsky apparaissait plus longue en revenant sur le terrain après avoir effectué un combat.

Correction d'un problème où l'icône et le nom de la Kulve Taroth disparaissaient de la description de la quête après avoir terminé un certain combat.

Corrections de bugs divers.

Fin septembre et au mois d'octobre, deux autres mises à jour de la sorte sont prévues pour prolonger le plaisir. Si vous ne possédez pas encore Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, il est vendu 44,99 € par Amazon.