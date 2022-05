Monument Valley : les jeux de réflexion cultes annoncés sur PC dans des Panoramic Edition

Si vous jouez sur mobiles, vous connaissez sans doute déjà Monument Valley, une franchise composée de deux jeux de réflexion par ustwo games. Les titres sont cultes pour leur ambiance relaxante et leurs énigmes bien pensées, basées sur des illusions d'optique et les œuvres d'Escher.

Eh bien, figurez-vous que ces deux jeux Monument Valley vont prochainement revenir... sur PC. ustwo games vient en effet d'annoncer Monument Valley: Panoramic Edition et Monument Valley 2: Panoramic Edition, des portages à destination de Steam qui permettront de profiter de ces expériences sur des écrans ultra-larges, avec un gameplay adapté aux claviers et aux souris. Tous les mondes seront inclus, même ceux des DLC, et la date de sortie est déjà fixée au 12 juillet 2022.

En attendant de redécouvrir les Monument Valley dans ces Panoramic Edition, vous pouvez retrouver ci-dessus un petit teaser et une vidéo dévoilant les coulisses du développement de ces portages. ustwo games évoque également une Panoramic Collection, laissant penser à un bundle à prix réduit sur Steam. Vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon.

Lire aussi : Alba: A Wildlife Adventure, le nouveau jeu d'ustwo games est disponible dès maintenant sur PC et Apple Arcade