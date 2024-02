Mortal Kombat 1 : Peacekeaper vient apporter la paix tout en brutalité et le Kross-Play, Janet Cage se montre aussi

Cela faisait un moment que nous n'avions pas eu des nouvelles de Mortal Kombat 1. Dans le cadre de son Kombat Pack, les joueurs ont déjà pu découvrir Omni-Man et Quan Chi en fin d'année dernière. Si Homelander est d'ores et déjà prévu pour le printemps, c'est un autre personnage invité qui va faire irruption dans cet univers d'ici quelques jours, le Peacemaker de John Cena, reprenant l'apparence qu'il arbore dans la série live-action de DC et avec sa voix en anglais. La bande-annonce de gameplay du jour nous montre ce qu'il a dans le ventre et met particulièrement en avant le côté beauf du personnage.

Bande-annonce VO

Au combat, Peacemaker pourra faire appel à Nathalie Kosciusko-Morizet son Pygargue, utiliser différentes armes à feu, un bouclier, un système d'anti-gravité, ses ondes soniques et un champ de force. Sa sortie est prévue pour la semaine prochaine, le 28 février, du moins si vous possédez le Kombat Pack. Dans le cas contraire, il faudra patienter jusqu'au 6 mars.

C'est également mercredi prochain qu'une fonctionnalité attendue depuis des mois va enfin voir le jour, le cross-play ou Kross-Play (parce que tout est mieux avec un K). La promesse est donc tenue. Il permettra d'effectuer des matchs en 1v1 en Kombat League, des parties amicales même en privé et de consulter les statistiques des joueurs des autres plateformes. Bon, en revanche, il n'est fait mention que des versions PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Games Store). Vu le fiasco du lancement du jeu sur Switch, ce n'est pas vraiment étonnant.

Peacemaker, également connu sous le nom de Christopher Smith, chérit la paix de tout son cœur et tuera toutes les personnes nécessaires pour l'obtenir. Dans cette nouvelle vidéo, Peacemaker est prêt à défier la Nouvelle Ère de Paix de Liu Kang et est équipé d'un formidable moveset comprenant ses talents d'expert en maniement des armes à feu, les emblématiques facultés de son casque, ainsi que son fidèle acolyte, le Pygargue à tête blanche, Eagly, le tout agrémenté de ses légendaires mouvements de danse et de son humour effronté.

Et comme vous avez pu le constater, nous découvrons au passage ce que donne Janet Cage. Oui, il y a de quoi être confus, surtout si vous n'avez pas terminé le scénario de MK1, car la description initiale du Kombat Pack faisant mention de Johnny, sans doute pour ne pas spoiler. En effet, cette dernière fait son apparition dans le dernier chapitre et provient d'une autre réalité, puisque le jeu n'a rien trouvé de mieux que d'ouvrir les portes du multivers. Elle fera donc ses débuts en tant que Kombattante Kaméo au mois de mars, sans plus de précision.

Bande-annonce VF

Pour terminer, une démo gratuite et temporaire va être disponible du 7 au 10 mars sur PS5, Xbox Series X|S et PC via Steam. Un abonnement au PlayStation Plus sera nécessaire pour en profiter en ligne, tandis qu'il faudra apparemment le Game Pass juste pour y accéder sur les consoles de Microsoft... Elle disposera de tous les personnages et Kombattants Kaméo du roster de base, de l'ensemble des modes multijoueurs, des Tours, du mode Invasions avec uniquement le manoir de Johnny Cage et des deux premiers chapitres du mode Histoire (cela aurait été trop beau sinon).

Actuellement, Mortal Kombat 1 est vendu seulement 29,61 € sur Amazon dans sa déclinaison PS5, c'est le moment d'en profiter.