MotoGP 20 : toute la profondeur du Mode Carrière Managériale expliquée en vidéo

MotoGP 20 a tout l'argumentaire d'une suite de série annualisée : expérience plus réaliste, graphismes plus poussés, gestion de plus d'aspects mécaniques via la R&D... Mais il aura tout de même deux nouveautés pour vraiment faire la différence : l'apparition d'un système de dégâts jouant sur nos performances et le visuel, et un Mode Manager.

Ce dernier n'est pas totalement inédit, car il avait déjà fait une apparition dans MotoGP 17, avant d'être mis de côté dans les épisodes suivants. Il ne s'agira pas d'une expérience séparée du mode Carrière, mais d'une modernisation de celui-ci, qui se voit rebaptisé au passage Mode Carrière Managériale (logique). Le joueur aura ainsi la tâche de choisir son manager personnel pour gérer les offres des écuries, qu'elles soient officielles ou créées, ou négocier les contrats. Lorsqu'un pilote intègre une nouvelle team, nous pourrons passer par un éditeur graphique pour designer casque, combinaison, numéro et livrée.

Les techniciens pourront aussi être recrutés : plus ils sont chers, plus ils développent des technologies avancées rapidement. Il en ira de même pour les ingénieurs, spécialisés dans différents domaines, dont l'entente jouera sur notre capacité à analyser les données des essais libres pour optimiser notre bécane pour la course du dimanche. Nous prendrons d'ailleurs part aux essais hivernaux et de mi-saison, pour tester jusqu'à trois packs composés de moteurs et de châssis différents afin de trouver les meilleurs réglages pour les courses à venir. Les améliorations passeront enfin par un habituel système de R&D pour gagner en aérodynamisme, électronique, puissance du moteur ou encore consommation de carburant, grâce à des points de recherches gagnés en fonction de notre classement.

Cerise sur le gâteau, toutes ces fonctionnalités seront approfondies avec des nouveautés après le lancement, mais Milestone nous en dira plus un peu plus tard. Tout cela est expliqué dans une vidéo très instructive à retrouver ci-dessus. Pour du gameplay pur, vous pouvez toujours visionner le passage de Valentino Rossi à Mugello du mois dernier. MotoGP 20 est prévu pour le 23 avril 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Switch, et était sensé accompagner le lancement de la saison 2020 de MotoGP, malheureusement retardée à cause du COVID-19.