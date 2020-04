MotoGP 20 : une petite vidéo récapitulative pour le lancement du jeu de course

Comme chaque année, Milestone lance un nouvel épisode de sa licence MotoGP. Le dernier opus en date est disponible depuis aujourd'hui, le studio partage donc une petite bande-annonce qui sert également de récapitulatif concernant les fonctionnalités inédites de ce MotoGP 20.

Outre des graphismes améliorés, avec notamment l'affichage de dégâts réalistes, MotoGP 20 inclura un Mode Manager permettant de gérer de manière réaliste son écurie, que ce soit le recrutement des techniciens et ingénieurs, la personnalisation de son équipement et la participation aux essais hivernaux et de mi-saison. Voici quelques autres points à retenir :

Un tout nouveau Mode Défis Historiques . L'un des modes de jeu favoris de la communauté sera de retour dans un tout nouveau format, avec des courses complètes générées de façon aléatoire, que les joueurs devront gagner pour débloquer les pilotes et motos légendaires.

L'Intelligence Artificielle passe en mode 2.0 . Ce que nombreux qualifiaient d'utopique est devenu une réalité. L'A.N.N.A (un acronyme pour Artificial Neural Network Agent) de l'année dernière a rendu l'Intelligence Artificielle du jeu plus rapide, plus naturelle et plus juste. Cette année, les développeurs de Milestone ont encore amélioré ses capacités pour permettre à l'IA de gérer sa consommation de carburant et ses pneus, comme le font les pilotes.

De nouveaux éditeurs de personnages . Grâce aux autocollants, aux casques ou numéros de courses entre autres, les joueurs de MotoGPTM20 pourront customiser les motos de leur Équipe Personnalisée et arborer un style unique sur la piste.

La meilleure expérience en ligne . Des serveurs dédiés au mode Multijoueur permettent une expérience en ligne fiable et amusante. Désormais, des améliorations qui stimuleront la jouabilité dans l'ensemble des modes de jeu en ligne ont été ajoutées : parties publiques, parties privées et le mode Directeur de Course.

MotoGP 20 est disponible dès aujourd'hui sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Google Stadia.